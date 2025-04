Il Salone del Mobile arricchisce Milano 278 milioni di euro grazie ai turisti

Milano è in fermento in vista del Salone del Mobile 2025, uno degli eventi più attesi dell’anno. La città si prepara a ospitare una manifestazione che dal punto di vista economico sarà importantissima: secondo le stime del Centro Studi di Confcommercio Milano, Monza e Brianza e Lodi, basate su dati di Banca d’Italia, Aefi ed euroFair Statistics, l’indotto del Salone supererà i 278 milioni di euro, con un incremento dell’1,1% rispetto allo scorso anno. L’afflusso di visitatori crescerà anch’esso dell’1,1%, raggiungendo quota 320.870, di cui il 64,1% italiani e il 35,9% provenienti dall’estero.Numeri in aumento per la Design WeekI numeri dipingono un quadro di una città in fermento, come sottolinea Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico del capoluogo lombardo:Ci aspettiamo 320 mila presenze per la parte fieristica, in aumento rispetto alle 300mila del 2024, mentre gli aeroporti milanesi, già lo scorso anno, hanno registrato oltre 1 milione di passeggeri in una sola settimana. Quifinanza.it - Il Salone del Mobile arricchisce Milano, 278 milioni di euro grazie ai turisti Leggi su Quifinanza.it è in fermento in vista deldel2025, uno degli eventi più attesi dell’anno. La città si prepara a ospitare una manifestazione che dal punto di vista economico sarà importantissima: secondo le stime del Centro Studi di Confcommercio, Monza e Brianza e Lodi, basate su dati di Banca d’Italia, Aefi edFair Statistics, l’indotto delsupererà i 278di, con un incremento dell’1,1% rispetto allo scorso anno. L’afflusso di visitatori crescerà anch’esso dell’1,1%, raggiungendo quota 320.870, di cui il 64,1% italiani e il 35,9% provenienti dall’estero.Numeri in aumento per la Design WeekI numeri dipingono un quadro di una città in fermento, come sottolinea Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico del capoluogo lombardo:Ci aspettiamo 320 mila presenze per la parte fieristica, in aumento rispetto alle 300mila del 2024, mentre gli aeroporti milanesi, già lo scorso anno, hanno registrato oltre 1 milione di passeggeri in una sola settimana.

