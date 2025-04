Il rock progressivo degli Hora Prima sul palco del Resilienza di Bitonto

Il rock progressivo degli Hora Prima sul palco del Resilienza di Bitonto 12 aprile 2025. Bitonto | Il Rock Progressivo degli Hora Prima.

Biografia Hora Prima - Gli Hora Prima nascono a Bari nel 2015 da un'idea di Francesco ... L'album, nella sua forma di concept, percorrendo i territori del rock progressivo, racconta le avventure di San Nicola, Santo Patrono ... (rockit.it)

L' uomo delle genti - L'album, nella sua forma di concept, percorrendo i territori del rock progressivo, racconta le avventure di San Nicola, Santo Patrono della Città di Bari, un tributo alla Festa patronale del capoluogo ... (rockit.it)