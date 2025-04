Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di "Vivicittà" dopo cinque anni: ecco tutti i vincitori

Un centinaio di partecipanti alla 10 chilometri competitiva, tanti altri allachilometri: cosìtorna ad Ancona, ad animare una domenica mattina lungo le vie del centro, tra viale della Vittoria, corso Garibaldi, via XXIX Settembre e via Marconi. Vissuta, variegata e in contemporanea in tante città: la gara podistica competitiva con annessa passeggiata ludico motoria, organizzata dalla Uisp, è nata nel 1983 ed è definita la "più grande del mondo". Al primo posto assoluto Andrea Fiorani della Fano Corre, secondo Marco Bianchi dell’Atletica Potenza Picena, terzo Francesco Franco della Vegan Power Team, prima al femminile Simona Santini dell’Atletica 85 Faenza, seconda Cristina Marzioni della Sef Stamura Ancona, terza Elisa Mezzelani, sua compagna di squadra.