Il ritorno del Giardino segreto. Vita nuova a Villa Sottocasa.

Il taglio del nastro sottolinea l’importanza del momento per Vimercate, la città green, la riapertura delchiuso da decenni al pubblico, è stato un evento da inserire negli annali. Da sabato, la grande bellezza è tornata a disposizione del pubblico, quei 27mila metri segreti – sui 61mila dell’intero parco che abbraccia la dimora di delizia in via Vittorio Emanuele – sono un pezzo del lunghissimo corridoio verde che collega il salotto cittadino al Centro sportivo di via degli Atleti. Era il tassello che mancava. La rinascita è frutto di un sogno accarezzato dalla fine degli anni Novanta al quale hanno lavorato amministratori ed esperti. Da quando Vimercate vinse, unica in Lombardia, insieme ad altri 99 centri italiani, un bando del ministero per il recupero del parco dellagli obiettivi erano due: restaurare e rilizzare.