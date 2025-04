Ilfattoquotidiano.it - Il riarmo si deve alla convinzione che la Russia ci aggredirà: così funziona la profezia che si autoavvera

Anni or sono incontrai una paziente 35enne preoccupata del fatto che ogni relazione affettiva intrapresa finiva male. Incontrava un ragazzo, cominciava una storia, poi dopo sei mesi o un anno avveniva una rottura. Si domandava se fosse lei ad avere qualcosa di sbagliato e cercava un parere psicologico al riguardo.Dopo una serie di sedute emerse che vi era una correlazione con la separazione dei genitori avvenuta nella sua infanzia. Si era sentita tradita dal padre che, nel suo vissuto, l’aveva abbandonata per andare a vivere con un’altra donna e, soprattutto, la figlia di questa nuova convivente. Quando si avvicinava a un ragazzo e iniziava una relazione dopo poco tempo cominciava a pensare “anche lui mi tradirà”. A quel punto metteva in atto tutta una serie di atteggiamenti quali gelosia eccessiva, ipercontrollo asfissiante su quello che lui faceva, rimbrotti anche per minime discrepanze fra ciò che lei si attendeva e quelli che erano i comportamenti del ragazzo, richiesta di sempre nuove e importanti prove d’amore.