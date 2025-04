Il retroscena di Materazzi | Sono stato a un passo dal Milan

Materazzi si racconta con la consueta schiettezza nella serie Menù di Giornata di JustEat, svelando non solo i suoi piatti preferiti da partita, ma anche riflessioni sulla sfida di Champions tra Inter e Bayern Monaco. E non mancano i paragoni con l'Inter del Triplete e un retroscena clamoroso sul passato: il mancato passaggio al Milan.Il difensore campione del mondo 2006 parte dalla sfida più imminente: "Otto clean sheet in Champions per l'Inter, qualcosa di incredibile. Ma ora arriva il Bayern e non sarà facile: Sono allo stesso livello e hanno un certo Harry Kane, che vuole vincere il suo primo trofeo".Quando si tratta di paragoni, Materazzi non si tira mai indietro: "Questa Inter gioca meglio della mia, ma se ci sfidassimo. li batteremmo comunque! Forse 1-0, non certo 3-0.

