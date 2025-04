Il regista di Marvels afferma che il flop del film non era quello che aveva proposto

film The Marvels, sequel di Captain Marvel, descritto dalla regista Nia DaCosta come "stravagante e sciocco", ha deluso le aspettative al botteghino globale. Con un incasso di poco più di 200 milioni di dollari (a fronte di un budget dichiarato di 307 milioni), è diventato l'episodio con il minor incasso dell'Universo Cinematografico Marvel, superando The Incredible Hulk del 2008. Un risultato inaspettato per un film che riuniva Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris). Cosa è andato storto con The Marvels?Nia DaCosta ha rivelato di non aver mai voluto realizzare questo film in questa forma. Ha ammesso che il prodotto finale si discosta molto dalla sua idea iniziale e dalle prime riprese. Per lei, è stata un'esperienza di apprendimento che l'ha resa una regista più forte, capace di affrontare le sfide. Mistermovie.it - Il regista di Marvels afferma che il flop del film, non era quello che aveva proposto Leggi su Mistermovie.it IlThe, sequel di Captain Marvel, descritto dallaNia DaCosta come "stravagante e sciocco", ha deluso le aspettative al botteghino globale. Con un incasso di poco più di 200 milioni di dollari (a fronte di un budget dichiarato di 307 milioni), è diventato l'episodio con il minor incasso dell'Universo Cinematografico Marvel, superando The Incredible Hulk del 2008. Un risultato inaspettato per unche riuniva Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris). Cosa è andato storto con The?Nia DaCosta ha rivelato di non aver mai voluto realizzare questoin questa forma. Ha ammesso che il prodotto finale si discosta molto dalla sua idea iniziale e dalle prime riprese. Per lei, è stata un'esperienza di apprendimento che l'ha resa unapiù forte, capace di affrontare le sfide.

