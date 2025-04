Il rapporto medico-paziente al tempo della comunicazione digitale al via I Mercoledì della Medicina

Mercoledì della Medicina", ciclo di incontri promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, in collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano, che vedranno protagonisti professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni e. Ilpiacenza.it - Il rapporto medico-paziente al tempo della comunicazione digitale, al via "I Mercoledì della Medicina" Leggi su Ilpiacenza.it Prendono il via il 9 aprile "I", ciclo di incontri promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, in collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano, che vedranno protagonisti professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni e.

Il rapporto medico-paziente al tempo della comunicazione digitale, al via "I Mercoledì della Medicina". Giubileo ammalati e mondo sanità. Schillaci: “Riscoprire rapporto medico paziente”. Liste di attesa: “Smossa un’inerzia ventennale”. Curare con le parole: la medicina narrativa per migliorare il rapporto tra medico e paziente. Piacenza, "Il rapporto medico paziente nel tempo della comunicazione digitale e dei social". Comunicazione e oncologia: come cambia il rapporto medico-paziente. Aggressioni al personale sanitario, Anaao: "Riformare l'accesso alle cure e il rapporto medico-paziente.". Ne parlano su altre fonti

