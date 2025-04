Il rampollo milanese ha speso un milione in Gintoneria | i bonifici poco prima dell’arresto di Davide Lacerenza

rampollo di una nota famiglia milanese, S.S., ha bruciato un'eredità milionaria con i "servizi extra" della Gintoneria tra vino, sesso e droga: la cifra è emersa da ulteriori accertamenti bancari. Era disoccupato dal 2008. Leggi su Fanpage.it Ildi una nota famiglia, S.S., ha bruciato un'eredità milionaria con i "servizi extra" dellatra vino, sesso e droga: la cifra è emersa da ulteriori accertamenti bancari. Era disoccupato dal 2008.

Il rampollo milanese ha speso un milione in Gintoneria: i bonifici poco prima dell'arresto di Davide Lacerenza. Il rampollo di una ricca famiglia milanese che con Lacerenza ha bruciato la sua eredità: «In una serata nel "locale rosa" ho speso 50 mila euro». “Alla Gintoneria di Davide Lacerenza ho versato 1 milione e 300 mila euro per bottiglie che si è…. Lacerenza-Nobile, clamoroso a Milano: chi è il rampollo che ha speso 640mila euro in escort e cocaina | .it. Caso Gintoneria Lacerenza (che chiede il Sert?), parlano Asia Gianese, Alex Soldati e la escort Fabulosa. Ma chi è il rampollo di una ricca famiglia milanese che in un cinque anni avrebbe speso 1,3 milioni di euro nel locale?. I bonifici, le passeggiate con il cane e le escort: cosa sappiamo del facoltoso rampollo milanese cliente di Lacerenza. Ne parlano su altre fonti

Il rampollo milanese ha speso un milione in Gintoneria: i bonifici poco prima dell’arresto di Davide Lacerenza - S.S., rampollo di una nota famiglia milanese, ha bruciato un'eredità milionaria con i "servizi extra" della Gintoneria tra vino, sesso e droga ... (fanpage.it)

Gintoneria, il cliente più assiduo è il rampollo di una famiglia ricca: ha speso un milione di euro in bottiglie pregiate, cocaina ed escort - Avrebbe continuato a versare denaro per quei «pacchetti» fatti di bottiglie di pregio, ma soprattutto cocaina ed escort, fino a pochi giorni prima degli arresti di Davide Lacerenza ... (msn.com)

Il cliente di Lacerenza che ha speso 641mila euro in tre anni: escort e coca per “serate speciali” - A confermarlo è direttamente il rampollo milanese quando il 5 dicembre 2023 ... Che in una serata ha offerto «su invito di Lacerenza una bottiglia di champagne da 3 litri, dal costo di 10mila ... (milano.repubblica.it)