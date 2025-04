Metropolitanmagazine.it - Il ragazzo che ha ucciso il padre per difendere sua madre è stato scarcerato, ma resta indagato per omicidio

Nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile undi diciannove anni di nome Bojan Panic ha accoltellato esuoSimeun, quarantaseienne di origine bosniaca, nell’appartamento di Mezzolombardo, Trentino, dove abitavano. Il giovane non ha tentato la fuga e ha atteso l’arrivo dei carabinieri, ai quali ha spiegato di aver agito in difesa di sua, da molto tempo vititma di maltrattamenti da parte del coniuge. Stando ai racconti di Panic e della mamma, Simeun era un uomo violento, e spesso ubriaco. Controllava la moglie e, quasi quotidianamente, la picchiava e la minacciava. La sera dell’la donna aveva confessato al figlio di aver scaricato l’applicazione Where Are U, che trasmette automaticamente al 112 alcuni dati su chi sta chiamando, tra i quali i numeri di altre persone inseriti dalla stessa come contatti per le emergenze.