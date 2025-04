Agi.it - Il promesso sposo scappa con le buste regalo degli invitati alle nozze

Leggi su Agi.it

AGI - Una storia che sembra tratta dalla trama di un film ma che invece è divenuta realtà: una psichiatra di Palermo decide di sposare il suo ex paziente e coetaneo di 54 anni, di mestiere ceramista, in passato curato da lei per via della depressione. Fin qui, nulla di anormale. Fino al giorno delle, anzi alla vigilia, quando lui sparisce. E anche qui non ci sarebbe niente di stranissimo. Il caso - denunciato dalla donna e seguito dagli agenti del commissariato San Lorenzo - diventa tale però perché il, nel fuggire, ha portato via lecontenenti il denaro regalato alla futura coppia dagli amici e dai parenti, in programma sabato e saltate per la scomparsa di lui. Gli investigatori, che lo hanno rintracciato in automobile sul lungomare di Balestrate (Palermo), con lui hanno trovato anche il denaro, che è stato recuperato e riconsegnato alla sposa (per ora) mancata.