Il Progresso di Marchini strappa un pari prezioso contro il Cittadella Vis Modena

Modena Ottimo pari esterno per il Progresso di Davide Marchini che, sul campo del più quotato Cittadella Vis Modena, strappa un punto che gli permette di salire a quota 35 quando mancano ancora quattro giornate. La prima occasione dell’incontro è di stampo ospite: è il quarto d’ora quando, sugli sviluppi di una furibonda mischia in area, Corzani lascia partire un sinistro che manca di un soffio lo specchio della porta. Cinque minuti più tardi, sul fronte opposto, è Sala a scagliare una violenta conclusione da fuori che Cheli respinge come può. Al 27’ la band di Marchini trova il gol del vantaggio: Dandini fa il vuoto sulla sinistra e, giunto nei pressi della linea di fondo, mette in mezzo un cross che l’accorrente Bellisi è bravissimo a trasformare di potenza in rete. Nella ripresa, il Cittadella rientra in campo con il chiaro intento di riequilibrare la sfida e, al 6’, Formato salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner senza tuttavia riuscire ad inquadrare la porta. Sport.quotidiano.net - Il Progresso di Marchini strappa un pari prezioso contro il Cittadella Vis Modena Leggi su Sport.quotidiano.net Ottimoesterno per ildi Davideche, sul campo del più quotatoVisun punto che gli permette di salire a quota 35 quando mancano ancora quattro giornate. La prima occasione dell’inè di stampo ospite: è il quarto d’ora quando, sugli sviluppi di una furibonda mischia in area, Corzani lascia partire un sinistro che manca di un soffio lo specchio della porta. Cinque minuti più tardi, sul fronte opposto, è Sala a scagliare una violenta conclusione da fuori che Cheli respinge come può. Al 27’ la band ditrova il gol del vantaggio: Dandini fa il vuoto sulla sinistra e, giunto nei pressi della linea di fondo, mette in mezzo un cross che l’accorrente Bellisi è bravissimo a trasformare di potenza in rete. Nella ripresa, ilrientra in campo con il chiaro intento di riequilibrare la sfida e, al 6’, Formato salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner senza tuttavia riuscire ad inquadrare la porta.

Il Progresso di Marchini strappa un pari prezioso contro il Cittadella Vis Modena. Ne parlano su altre fonti

Il Progresso di Marchini strappa un pari prezioso contro il Cittadella Vis Modena - Il Progresso di Davide Marchini conquista un punto importante contro il Cittadella Vis Modena, salendo a quota 35. (msn.com)

Progresso, la salvezza è rimandata. Ferraresi illude, ma non basta - Quella che doveva essere la giornata migliore per ipotecare la salvezza si è trasformata in una sorta di incubo per il Progresso di Davide Marchini che ... getta generosamente in avanti alla ricerca ... (sport.quotidiano.net)