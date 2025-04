Abruzzo24ore.tv - “Il professore ora vuole fare anche l’eroe”: la stoccata di Marsilio a D’Amico

Pescara - Il governatore risponde duramente alle dichiarazioni di: “Chi viola le regole del Consiglio regionale non può nascondersi dietro il consenso popolare” Nel pieno di una polemica accesa in Consiglio regionale, il presidente della Regione Abruzzo, Marco, replica con fermezza all’uscita del consigliere Luciano, che nei giorni scorsi si era attribuito ogni responsabilità per l’ingresso di manifestanti all’interno dell’Aula consiliare. Un gesto che aveva suscitato forti reazioni, culminando con l’ipotesi di denunce da parte del governatore. «Il– ha dichiarato– non si accontenta più di essere soltanto un aspirante politico, oraimpersonaredel popolo. Ma la verità è che ha infranto le regole e, per di più, cerca di legittimare un’azione che rischia di compromettere la sicurezza e l’ordine delle istituzioni».