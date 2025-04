Ilgiorno.it - Il processo alla mantide di Parabiago. Il meccanico Oliva: “Solo dopo l’investimento capii tutto, ma me ne andai in vacanza”

(Milano), 7 aprile 2025 – Nuove pesantissime accuse nelper l’omicidio di Fabio Ravasio, il parabiaghese travolto e ucciso da un’auto pirata il 9 agosto 2024 a. Nella giornata odierna davantiCorte d’Assise di Busto Arsizio presieduta da Giuseppe Fazio, hanno reso dichiarazioni spontanee due coimputati: ilFabioe Mirko Piazza, amico di Massimo Ferretti (ex amante di Adilma e anche lui imputato). La testimonianza di FabioLe parole di Mirko Piazza Ilad Adilma Pereira Carneiro La testimonianza di FabioFabioha raccontato in aula di essere stato coinvolto inconsapevolmente nel piano: “Non sapevo nulla fino a quando non venni chiamato per riparare la Opel, quella usata per uccidere Ravasio. Mi dissero che sarebbe servita per ammazzare il compagno di Adilma.