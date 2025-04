Il prezzo di Mario Kart World è troppo alto? Nintendo spiega la strategia dei prezzi dei giochi Nintendo Switch 2

Mario Kart World sarà venduto a 90 euro in formato fisico su Nintendo Switch 2, la rete si è subito accesa tra critiche e polemiche. Ma Nintendo non è rimasta in silenzio. Bill Trinen, vicepresidente del product & player experience di Nintendo of America, ha preso la parola chiarendo che la scelta non è casuale: il prezzo rispecchia il fatto che si tratta dell'esperienza più ricca di Mario Kart mai realizzata, con meccaniche di guida fuori pista, segreti nascosti ed elementi ancora da scoprire. Un'anteprima più approfondita sarà svelata nel Direct dedicato in programma per il 17 aprile alle ore 15:00 italiane.Tuttavia, Nintendo rassicura i fan (grazie ad IGN): non tutti i giochi Switch 2 costeranno 90 euro. Doug Bowser, presidente della divisione americana, ha spiegato che i prezzi saranno variabili e stabiliti caso per caso.

