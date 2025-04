Il prezzo del gas oggi 7 aprile 2025

Il prezzo del gas al metro cubo stabilito oggi 7 aprile 2025 da ARERA è pari a 0,603157 €/Smc (standard metro cubo). Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dai vari fornitori.Come si compone il prezzo del gasIl prezzo del gas in Italia è determinato da diversi fattori, tra cui il costo di approvvigionamento, le spese di trasporto e distribuzione, le tasse e le imposte. ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce il prezzo del gas per il Servizio di Tutela, che è quello applicato ai clienti domestici e alle piccole imprese che non hanno scelto un fornitore nel mercato libero. Il prezzo nel mercato libero, invece, può variare in base alle offerte dei fornitori e alle condizioni di mercato.prezzo del gas nel Servizio di Tutela e VulnerabilitàIl Servizio di Tutela è un regime di fornitura di gas naturale che garantisce ai consumatori vulnerabili un prezzo stabilito da ARERA, proteggendoli dalle fluttuazioni del mercato.

