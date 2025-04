Il prezioso cammino di Dante | la Divina commedia nei gioielli di Percossi Papi

prezioso cammino di Dante", l'esposizione che intreccia il mondo dei gioielli Percossi Papi con quello della letteratura e della storia, ha celebrato il Dantedì 2025 nella splendida Biblioteca Angelica, una delle più antiche biblioteche pubbliche in Europa. Manoscritti rari ed edizioni. Romatoday.it - Il prezioso cammino di Dante: la Divina commedia nei gioielli di Percossi Papi Leggi su Romatoday.it "Ildi", l'esposizione che intreccia il mondo deicon quello della letteratura e della storia, ha celebrato ildì 2025 nella splendida Biblioteca Angelica, una delle più antiche biblioteche pubbliche in Europa. Manoscritti rari ed edizioni.

