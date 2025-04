Ilrestodelcarlino.it - Il presidente Istat agli studenti:: "Servono informatici ed economisti"

Un viaggio tra i numeri e i dati per capire l’importanza della statistica nel leggere e comprendere l’evoluzione della società. È quanto andato in scena nell’aula magna gremita di pubblico dell’Itet Cpia Carducci Galilei di Fermo, grazie alla lectio magistralis tenuta da Francesco Maria Chelli,dell’. "Una presenza che ci inorgoglisce e che contribuisce ad allargare l’orizzonte formativo degli" ha sottolineato Enrico Paniccià,dell’associazione degli ex allievi Itet che ha organizzato, in collaborazione con la scuola, l’evento. E proprio due studentesse del V, Aurora Properzi e Aurora Cantatore, hanno introdotto la lectio con domande alChelli su come la statistica possa aiutare a interpretare il presente e pianificare il futuro, soprattutto per i giovani.