Lecceprima.it - Il prefetto nella sede della questura per ribadire sinergia tra le istituzioni

Leggi su Lecceprima.it

LECCE –e complementarietà tra le, per garantire impegno a far fronte comune contro i fenomeni criminali e per dare sicurezza al territorio: è in quest’ottica che ilNatalino Domenico Manno, nell'ambito dei saluti istituzionali, ha fatto visitato alla