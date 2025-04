Lanazione.it - “Il potere delle macchine sapienti”: La relazione tra Intelligenza Artificiale, informazione e democrazia nel nuovo saggio del giornalista Daniele Magrini

Arezzo, 7 aprile 2025 – “Il” LatraneldelPresentazione ad Arezzo presso la Libreria Feltrinelli, mercoledì 9 aprile alle 17,30e mondo dell’, un tema che riguarda tutti e che da tempo è al centro del dibattito mondiale in merito ai rischi per la tenuta democraticasocietà nelle quali viviamo. In particolare, dopo la vittoria di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e l’affermazione di Elon Musk, leader dei capitalisti dell'IA e padrone del Social X, quale sintesi traeconomico, politico edigitale. Articoli, fotografie, video prodotti dalle “”, senza mediazione umana, sono o no un concreto pericolo per la diffusione incontrollata di fake news e dis? Quali i rischi per la rappresentazione stessa di quello che accade nel mondo e della verità sostanziale dei fatti? Tratta di questonel suo ultimo“Il” (primamedia editore) che verrà presentato mercoledì 9 aprile alle 17.