Ilfattoquotidiano.it - Il più grande sciopero degli acquisti della storia fa piangere Trump

è riuscito a fare incazzare almeno due miliardi di terrestri: spiagge dorate sugli scheletri di Gaza, deportazione dei Latinos in catene e dazi stanno distruggendo il marketing Usa. Sud America, Spagna, Germania, Scandinavia, Paesi Arabi, sono in prima fila in questo scontro epocale. Il crollo del made in Usa sta crescendo di giorno in giorno. I numeri sono disastrosi! E siamo solo all’inizio.Più si vede che funziona e più persone ci prendono gusto. Ma che bello!Da tempo una minoranza del movimento progressista propone il boicottaggiocome l’unico strumento veramente potente, contro i malvagiterra. Alcuni esempi vincenti ci sono stati ma sempre marginali.Nel 1980 scrissi il libro Come fare il comunismo senza farsi male, dove sostenevo che i consumatori hanno già il potere, solo che non lo sanno! Il potere del non-acquisto è enorme.