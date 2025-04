Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore, trama puntate dal 7 all’11 aprile 2025: Rita si licenzia e medita di vendicarsi di Tancredi

Cosa ci riserveranno lesettimanali Ilin onda dal 7? La soap “regina” del daytime di Rai Uno è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremoMarengo, che rassegnerà le sue dimissioni e sarà pronta adi.Il, anticipazioniPerMarengo arriva il momento di lasciare Il. La donna rassegna le sue dimissioni e si prepara a lasciare Milano. In cuor suo la venere trattiene un profondo senso di rancore verso, un sentimento che non riuscirà a celare nel momento in cui – dal finestrino del taxi sul quale è salita – i suoi occhi incontreranno quelli dell’uomo.News Il: Adelaide riabbraccia MarcelloEnrico, provato dall’intervento d’urgenza ad Adelaide, fa ritorno all’ospedale, mentre Umberto è ancora profondamente turbato dalle rivelazioni fatte dalla Contessa prima dell’operazione.