Il Papa sorprende tutti

di Nina FabrizioROMAL'arrivo sul sagrato di piazza San Pietro è stato del tutto a sorpresa. Fino al giorno prima la sala stampa vaticana aveva ridimensionato le aspettative di venerdì scorso quando si parlava della possibilità che il Papa registrasse un videomessaggio per il Giubileo degli ammalati e per l'Angelus di ieri. E invece, Francesco è riuscito a partecipare all'evento di persona, facendo il suo ingresso in carrozzina a conclusione della messa intorno alle 11 e 40, accolto da un immediato boato della folla fino a quel momento ignara della sua partecipazione. Esattamente due settimane dopo le dimissioni dal policlinico Agostino Gemelli (38 giorni di degenza), Francesco ricompare così in pubblico: il volto è ancora tirato, la mobilità ridotta, i naselli per l'ossigeno al loro posto.

