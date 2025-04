Il nuovo incubo di Israele | l’alleanza militare tra Turchia e Siria

nuovo vicino che impensierisce Israele e non è l’Iran. La Turchia starebbe lavorando dietro le quinte per prendere il controllo della base aerea di Tiyas, conosciuta anche come T4, per diventare il principale partner in materia di difesa della Siria post-Assad. L’indiscrezione è stata lanciata da Middle East Eye, sebbene il Governo turco non abbia confermato i suoi appetiti per la struttura militare; i sospetti, tuttavia, sono bastati per far storcere il naso in quel di Tel Aviv dove la collaborazione tra Ankara e Damasco è vista come una minaccia.Dopo la cacciata di Bashar al–Assad e l’ascesa al potere dell’islamista Ahmad al-Shara, più comunemente noto al mondo intero con il suo nome di battaglia Mohammed al-Jolani, gli storici alleati della Siria laica, ovvero Mosca e Teheran, hanno fatto un passo indietro lasciando un vuoto politico che ha risvegliato una certa fame espansionistica nelle nazioni limitrofe. It.insideover.com - Il nuovo incubo di Israele: l’alleanza militare tra Turchia e Siria Leggi su It.insideover.com C’è unvicino che impensieriscee non è l’Iran. Lastarebbe lavorando dietro le quinte per prendere il controllo della base aerea di Tiyas, conosciuta anche come T4, per diventare il principale partner in materia di difesa dellapost-Assad. L’indiscrezione è stata lanciata da Middle East Eye, sebbene il Governo turco non abbia confermato i suoi appetiti per la struttura; i sospetti, tuttavia, sono bastati per far storcere il naso in quel di Tel Aviv dove la collaborazione tra Ankara e Damasco è vista come una minaccia.Dopo la cacciata di Bashar al–Assad e l’ascesa al potere dell’islamista Ahmad al-Shara, più comunemente noto al mondo intero con il suo nome di battaglia Mohammed al-Jolani, gli storici alleati dellalaica, ovvero Mosca e Teheran, hanno fatto un passo indietro lasciando un vuoto politico che ha risvegliato una certa fame espansionistica nelle nazioni limitrofe.

Il nuovo incubo in Medio Oriente: "Oltre 100 siti di armi chimiche in Siria" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

A Gaza è di nuovo guerra aperta: Israele allarga l’offensiva di terra - C’è, come durante tutto il corso di questa guerra, il ricatto degli oltranzisti al premier Netanyahu: o si avanza senza remore a Gaza, così come in Cisgiordania, o stacchiamo la spina a questa ... (editorialedomani.it)

Il Libano di nuovo nell’incubo, Tel Aviv bombarda Beirut - Libano (Internazionale) Un denso fumo nero ha avvolto i cieli della periferia meridionale di Beirut nel primo pomeriggio di ieri, quando l’aviazione israeliana ha distrutto un edificio nel quartiere d ... (ilmanifesto.it)