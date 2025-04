Iodonna.it - Il nuovo film del regista francese, maestro nel raccontare l'universo femminile, sarà nei cinema dal 10 aprile

Leggi su Iodonna.it

Roma, 7 apr. (askanews) – Ludivine Sagnier è stata una delle protagoniste del festival dia Roma “Rendez-vous“, dove è venuta a presentare ildi François Ozon Sotto le foglie, neidal 10. L’attrice ha recitato in moltidel, che sal’meglio di chiunque altro, basti pensare acome Potiche, 8 donne e un mistero o Mon crime. Questa volta Ozon porta sulle schermo una donna anziana, interpretata magnificamente da Hélène Vincent, che vive una vita apparentemente tranquilla in un piccolo villaggio della Borgogna. Sagnier è la figlia, che abita a Parigi e con cui ha un rapporto piuttosto conflittuale. Tutti idi Ludivine Sagnier guarda le foto Leggi anche › François Ozon: «il corpo è la mia ossessione» “Sotto le foglie”, con Ludivine Sagnier, e i segreti delle donne di François Ozon«È vero che Ozon non giudica mai i suoi personaggi, non è un moralista, e in qualche modo ironizza sulle loro debolezze.