Tvplay.it - Il nuovo attaccante sarà El Shaarawy, colpaccio gratis in Italia

Leggi su Tvplay.it

L’italo egiziano Stephan Elpotrebbe intraprendere una nuova avventura. Ecco qual èil prossimo club. Dopo un inizio stagione terribile la Roma ha reagito con l’avvento di Claudio Ranieri ed ora è in piena lotta per l’Europa. Contro la Juve i giallorossi hanno pareggiato 1 a 1, decisiva la rete di Shomurodov e ancora una volta va sottolineata anche la prestazione di Stephan El, in campo per 61 minuti di gioco.IlElin(Lapresse) TvPlayL’esterno del club capitolino – cambiano gli allenatori – è sempre molto considerato e trova spazio giocando sia come seconda punta che come esterno nel 3-5-2 e parliamo di un jolly utile per qualsiasi club. Il calciatore poteva avere una carriera diversa, ma infortuni e discontinuità hanno cambiato la sua storia ed anche al Milan alla fine non ha funzionato.