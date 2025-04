Cultweb.it - Il Nord America sta “scivolando” nel mantello terrestre: cosa significa?

Un’interessante scoperta geologica ha rivelato che parti delstanno letteralmente affondando nel. Si tratta di un processo sotterraneo, invisibile in superficie, ma di straordinaria rilevanza scientifica. La ricerca, pubblicata su Nature Geoscience, mostra per la prima volta come sezioni profonde della crostastianolentamente verso il cuore della Terra. Un fenomeno noto come assottigliamento cratonico, che offre preziose indicazioni su come i continenti si formino, si frammentino e si rigenerino nel corso di milioni di anni. Spoiler: non c’è alcun pericolo.Nel sottosuolo del Midwestno, in una vasta area che comprende Michigan, Nebraska e Alabama, i geologi hanno identificato gigantesche formazioni a forma di goccia che si estendono fino a 640 chilometri di profondità.