Il Napoli non vince ma esulta per l’1-1 Secondo tempo di grande sofferenza

Napoli non vince ma esulta per l'1-1. Secondo tempo di grande sofferenza

Una cosa sono i pensieri della vigilia, un'altra sono quelli post-partita- E il pareggio del Napoli a Bologna se non vale oro, poco ci manca. È stato il solito Napoli a due velocità: ottimo nel primo tempo giocato con intelligenza e in cui forse avrebbe meritato anche più del solo gol di vantaggio. Poi l'ormai tradizionale rinculo nella ripresa in cui il Bologna di Italiano ha spadroneggiato. Ma per fortuna non è uscito ad andare oltre l'1-1. Alla fine possiamo dire che è andata bene. E sottolineare la grande parata di Scuffet al 90esimo su colpo di testa di Holm con Castro che da mezzo metro incredibilmente non riesce a segnare. Poi il calcio è strano e il Napoli che per tutto il Secondo non è riuscito a superare la metà campo, ha avuto il pallone della vittoria ma Rrahmani non se l'è sentita di rischiare il tiro ed è finita 1-1.

