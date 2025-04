Napolitoday.it - Il Napoli non approfitta del mezzo passo falso dell'Inter: a Bologna finisce in parità

Leggi su Napolitoday.it

Ilnon riesce adre delcontro il Parma e resta a - 3 dai nerazzurri capolisti in classifica. Gli azzurri, orfani di Meret e Buongiorno non al meglio e di Conte squalificato, sostituito dal vice Stellini, pareggiano per 1-1 sul campo del. Dopo.