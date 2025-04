Il Napoli frena a Bologna e resta a -3 dall' Inter

Napoli ha pareggiato 1-1 a Bologna e resta a -3 dall'Inter capolista. Gli azzurri, passato in vantaggio con Anguissa nel primo tempo, sono stati raggiunti dalla rete di Ndoye nella ripresa. La squadra di Italiano resta quarta ma ora è a -1 dal terzo posto dell'Atalanta. La rete dei partenopei è arrivata al 18mo minuto con Anguissa bravo a fiondarsi su una palla vagante a centrocampo respinta male da Lucumì per superare il difensore e poi Holm, Miranda e Skorupski in uscita, prima di insaccare a porta vuota. Nella ripresa i padroni di casa si sono riversati nella metà campo azzurra e hanno trovato il meritato pareggio al 64mo: Odgaard affonda a sinistra e crossa dal fondo per Ndoye che di tacco fa impennare la palla che finisce sotto la traversa e in rete. Agi.it - Il Napoli frena a Bologna e resta a -3 dall'Inter Leggi su Agi.it AGI - Ilha pareggiato 1-1 aa -3capolista. Gli azzurri, passato in vantaggio con Anguissa nel primo tempo, sono stati raggiuntia rete di Ndoye nella ripresa. La squadra di Italianoquarta ma ora è a -1 dal terzo posto dell'Atalanta. La rete dei partenopei è arrivata al 18mo minuto con Anguissa bravo a fiondarsi su una palla vagante a centrocampo respinta male da Lucumì per superare il difensore e poi Holm, Miranda e Skorupski in uscita, prima di insaccare a porta vuota. Nella ripresa i padroni di casa si sono riversati nella metà campo azzurra e hanno trovato il meritato pareggio al 64mo: Odgaard affonda a sinistra e crossa dal fondo per Ndoye che di tacco fa impennare la palla che finisce sotto la traversa e in rete.

