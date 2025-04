Iltempo.it - Il Napoli frena a Bologna e l'Inter resta in testa a +3

(ITALPRESS) – Nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A, ildi Italianoile continua così a coltivare il sogno Champions. Al Dall'Ara l'1-1 finale soddisfa certamente più i padroni di casa: all'iniziale vantaggio di Anguissa ha risposto Ndoye. Con questo pareggio ilsi ritrova così con tre punti in meno dell'capolista. Dopo aver giocato un ottima prima frazione, la squadra di Conte (oggi squalificato e sostituito da Stellini) è sensibilmente calata nel secondo tempo, soffrendo l'intensità degli emiliani. Ilsi presenta asenza Meret e Buongiorno nell'undici titolare. Il numero uno partenopeo, infatti, non si è ancora ripreso completamente dall'influenza, mentre il difensore ex Torino è alle prese con un acciacco muscolare: chance, dunque, per Scuffet e Juan Jesus.