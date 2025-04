Il Napoli come l’Inter gioca un tempo solo

Napoli come l'Inter, gioca un tempo soloMaledetto secondo tempo, ancora una volta. Contro il Milan qui fu scritto di un Napoli dr. Jeckyll e mr. Hyde, stasera a Bologna ancora di più. Nella ripresa gli azzurri spariscono e il pareggio diventa un punto d'oro anche se resta il rammarico come a Roma, contro l'Udinese, il Como e il Venezia: tanti punti persi nella ripresa. L'ultima gara giocata interamente dal Napoli è quella contro l'Inter in casa a inizio marzo.Nel primo tempo la fase iniziale è di studio tra le due squadre a centrocampo con il palleggio maggiore da parte del Bologna. Al quarto d'ora il primo squillo è di Neres che tira alto, servito da Lukaku. Al secondo squillo minuto 18 con il belga come assistman per Anguissa che si invola, supera il portiere e segna il vantaggio. A quel punto i felsinei insistono con un palleggio che non porta pericoli né tiri in porta mentre il Napoli fallisce due buone occasioni con McTominay e Neres.

