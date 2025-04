Panorama.it - Il musical Frankenstein Junior debutta al Nazionale di Milano

Leggi su Panorama.it

1973, set di Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Un curioso Mel Brooks osserva un impegnato Gene Wilder scrivere appunti su un piccolo taccuino: sono le idee per la sceneggiatura di un nuovo film che l’attore propone al regista. Brooks acconsente, a patto che gli venga immediatamente corrisposto un anticipo. Wilder tira fuori dalla tasca tutto quello che ha: 57 dollari. Il patto è concluso. È la nascita di: uno dei film comici più brillanti della storia cinematografica mondiale.Il film uscì negli Stati Uniti il 15 dicembre 1974 e l’anno successivo, esattamente cinquant’anni fa, in tutte le sale italiane.Cinquant’anni in cui abbiamo imparato e fatto nostre, inserendole nel gergo quotidiano, le frasi più iconiche di una pellicola, fortemente e volutamente in bianco e nero, capace di far ridere ogniqualvolta si decida di rivederla!Cinquant’anni in cui, la geniale mente di Mel Brooks, ne ha partorito anche la trasposizione teatrale, e che, da maggio, potremo apprezzare nella versione italiana grazie alla compagnia teatrale Saltafoss, diretta dal regista Adriano Tallarini.