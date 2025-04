Lanazione.it - Il Muggiano continua a vincere. Fezzano si prende Donne e Junior

LA SPEZIASono ile ila fare la voce grossa nel Trofeo di San Giuseppe, primo appuntamento stagionale di una lunga stagione che culminerà il 3 agosto con la centesima edizione del Palio del Golfo. Il Cavalluccio marino, dopo la rivoluzione d’inverno – cambiato totalmente l’equipaggio vincitore del 99° Palio – fa sua la gara Senior. Alessio Nardini, Nicola Carnieri, Francesco Paoli e Luca Carlevaris, timonati da Leonardo Salvetti, vincono in 5’26”94, superando per mezzo secondo il Canaletto e per poco meno di uno il Marola. A seguire, Le Grazie,, Cadimare, Fossamastra, Porto Venere, Lerici e San Terenzo. "Risultato un po’ inaspettato ma fa tanto morale, servirà per affrontare gli allenamenti nel modo giusto: ci stiamo allenando tutti i giorni e tra di noi c’è un buon feeling – dice Alessio Nardini –.