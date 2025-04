Modenatoday.it - Il modenese Alessio Simonini sul palco del concorso canoro "Canta in giro"

Leggi su Modenatoday.it

Anche il, notonte eutore classe 1980, salirà suldelin", in programma sabato 19 aprile in Versilia nell'ambito della manifestazione musicale "in tour". La prima tappa sarà all'interno della provincia di Lucca. Il.