Il segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy si è presentato nel West Texas per dare il suo sostegno alla famigliaseconda piccola vittima dell’epidemia di. La bambina, che non era, è deceduta nelle scorse ore in un ospedale locale. È il secondo decesso di un minore collegato all’epidemia nello stato. «La mia intenzione era di venire qui in silenzio per consolare le famiglie e stare con la comunità nel loro momento di dolore», ha detto Kennedy, Aggiungendo che era anche in Texas per supportare i funzionari sanitari «e per imparare come le nostre agenzie dell’Hhs possono collaborare meglio con loro per controllare l’epidemia di».Une un’epidemiaKennedy si è così rimangiato anni e anni di propaganda No vax. E ha persino detto che «il modo più efficace per prevenire la diffusione delè il vaccino Mpr».