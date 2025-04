La mostragastronomica "" conquista quest’anno la suaa Ravenna: un percorso sensoriale iniziato nel 2016, alla scoperta dei sapori deitipici provenienti da tutte le regioni d’, che non si è interrotto nemmeno durante la pandemia. Piazza del.

Ravennatoday.it - Il mercato "Bell'Italia" torna nel ravennate per la sua decima edizione con le degustazioni di prodotti da tutta la Penisola

Mercato auto Italia, marzo 2025 vira in positivo: +6,2%.

Nel week end tra venerdì 25 e domenica 27 ottobre tornano a Mestre le bancarelle di “Bell’Italia”.

Mercato immobiliare, Italia regina d’Europa con +41% rispetto al 2023.

Non è un bel momento per l’editoria italiana.

MERCATO LBA - Trapani, Antonini chiama Abass: "Torna in Italia!".

L’industria italiana per un bel po’ si fermerà. A medio termine ci salveranno l’export e settori come farmaceutico, alimentare, macchinari per il packaging. Parla Marco Fortis.