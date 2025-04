Iodonna.it - Il mare non fa sconti, neanche alle dive hollywoodiane. E dire che l'attrice ha solo accompagnato il marito in una battuta di pesca... Cosa non si fa per amore!

Leggi su Iodonna.it

Michelle Pfeiffer e David E. Kelley formano una delle coppie più longeve di Hollywood, ma anche tra le star non mancano le piccolergenze di passioni. Se per il celebre produttore lasembra essere un vero e proprio, un hobby forse coltivato anche in virtù dei paesaggi incontaminati della British Columbia, regione spesso associata a questa attività, per la sua splendida moglie l’entusiasmo pare essere decisamente più contenuto. Anche e soprattutto a causa del mal di.Già nel lontano 2019, un post su Instagram la ritraeva placidamente intenta a leggere un libro durante una gita in barca con iltore. Un’immagine che parlava chiaro: relax sì, ma a modo suo. E proprio poche ore fa, un nuovo video ha offerto un siparietto ancora più esilarante. Lo stile di Michelle Pfeiffer guarda le foto Michelle Pfeiffer,e mal diA bordo di un’imbarcazione inaperto, Michelle Pfeiffer si è mostrataprese con il temutissimo mal di