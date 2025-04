Udinetoday.it - Il manicomio di Sant'Osvaldo portato in scena da Melodycendo a San Giorgio

La Fieste de Patrie dal Friûl te Basse, verrà celebrata a Sandi Nogaro con uno spettacolo teatrale, in lingua friulana, di forte impatto emozionale e sociale. Saranno ingli infermieri dell' ex Ospedale psichiatrico di Udine, più comunemente conosciuto come San Svualt (San).