Il male del secolo | depressione ansia e attacchi di panico nell’indifferenza di tutti

Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte, dalla tempra invidiabile e la parola pungente per, in una carriera in continua evoluzione, da settimane è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per, è arrivato a rifiutare la nutrizione, richiedendo così un ricovero ospedaliero. A seguirlo, il racconto di Alba Parietti, che ha svelato i disturbi mentali della madre che l’hanno accompagnata dalla sua infanzia, in una storia di dolore, perdono e lotta, accendendo i riflettori su un tema delicato ma troppo spesso trascurato: le fragilità mentali. E’ unoscuro che arriva senza preavvisi, ti tiene prigioniero, ti toglie il gusto di vivere e la forza di lottare, la. Un mostriciattolo che chi l’ha vissuto ne sa qualcosa. Trasversale, colpisce chiunque, dai giovanissimi agli anziani, donne ed uomini, senza alcuna distinzione, vite apparentemente felici e perfette, invidiate dagli occhi esterni, eppure nell’animo profondo si nasconde insoddisfazione, infelicità, sentimenti ambigui e contrastanti, in una mente che fatica a tenere il passo alla tranquillità e alla solarità chesi aspettano.