Il Livorno torna in C dopo quattro anni un ex Benevento ha dato il suo importante contributo

dopo quattro lunghi anni di purgatorio, una realtà calcistica importante come il Livorno ha strappato il pass per il ritorno in Serie C. Agli uomini di mister Indiani, autori di una vera e propria cavalcata nel girone E di Serie D, è bastato pareggiare sul campo del Terranuova per ottenere l’accesso alla categoria superiore con quattro turni di anticipo. Tra i protagonisti dell’ottima stagione del Livorno c’è stato anche l’attaccante Alessandro Malva, classe 2004 con trascorsi nella Primavera del Benevento prima di trasferirsi con il Tau Altopascio dove ha realizzato nella scorsa stagione 10 reti. Poi per lui è arrivata la chiamata importante del Livorno dove ha contribuito con 5 gol alla promozione dimostrando di avere tutte le carte in regola per fare bene in futuro anche in Serie C. Anteprima24.it - Il Livorno torna in C dopo quattro anni, un ex Benevento ha dato il suo importante contributo Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutolunghidi purgatorio, una realtà calcisticacome ilha strappato il pass per il ritorno in Serie C. Agli uomini di mister Indiani, autori di una vera e propria cavalcata nel girone E di Serie D, è bastato pareggiare sul campo del Terranuova per ottenere l’accesso alla categoria superiore conturni di anticipo. Tra i protagonisti dell’ottima stagione delc’è stato anche l’attaccante Alessandro Malva, classe 2004 con trascorsi nella Primavera delprima di trasferirsi con il Tau Altopascio dove ha realizzato nella scorsa stagione 10 reti. Poi per lui è arrivata la chiamatadeldove ha contribuito con 5 gol alla promozione dimostrando di avere tutte le carte in regola per fare bene in futuro anche in Serie C.

