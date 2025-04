Lanazione.it - Il lento ritorno alla normalità. Sospiro di sollievo: riapre la 302: "E adesso l’emergenza nazionale"

Per i territori feriti dall’ondata di maltempo dello scorso 14 e 15 marzo ilè un processoe colmo di insidie. Un percorso fatto di piccole-grandi conquiste come la riapertura, da stamani, della strada regionale 302 – la direttrice per il transito in direzione Mugello da Firenze – ma anche di attesa. Il tempo passa e a distanza di tre settimane abbondanti da quando il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha firmato la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza, il responso da Roma ancora non c’è. Le fibrillazioni politiche all’interno del Governo potrebbero far slittare una decisione che per il presidente toscano Giani dovrebbe essere "un fatto oggettivo, altrimenti si tratta di disparità di trattamento rispetto a quanto avvenuto altrove". Non c’è ancora una data da segnare sul calendario: almeno fino a mercoledì – ma la situazione è in continua evoluzione – non sono in agenda riunioni del Consiglio dei ministri.