Ilgiorno.it - Il Legnano calcio in ospedale con i piccoli pazienti del reparto di Pediatria

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 7 aprile 2025 – Ilnon è fatto solo di gol e classifiche: spesso il valore di una squadra si misura da ciò che riesce a fare fuori dal campo. L’AClo ha dimostrato ancora una volta con un gesto di grande sensibilità, facendo visita alpediatrico dell’di. All’iniziativa hanno partecipato alcuni giocatori della prima squadra e della Juniores, insieme alla dirigenza e allo staff tecnico. Presenti per la società il direttore generale Roberto Nava, i membri del Consiglio di Amministrazione Giovanni Russo e Giovanni Mitti, oltre alla storica bandiera lilla Valerio Foglio, oggi figura di riferimento per tutto l’ambiente lilla. La visita si è svolta in un clima di grande emozione e semplicità: tra sorrisi, foto e qualche parola di incoraggiamento, i rappresentanti delhanno donato sciarpe ufficiali del club ai, regalando un simbolo di appartenenza e vicinanza.