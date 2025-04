Il Lazio a segno con il Superenalotto | in provincia di Latina colpo da 24mila euro

Lazio va ancora una volta a segno con il Superenalotto e premia la provincia di Latina. Nell'estrazione di sabato 5 aprile infatti, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 24.283 euro. La vincita è stata registrata nel comune di Cori, con una giocata vincente al Bar La. Latinatoday.it - Il Lazio a segno con il Superenalotto: in provincia di Latina colpo da 24mila euro Leggi su Latinatoday.it Ilva ancora una volta acon ile premia ladi. Nell'estrazione di sabato 5 aprile infatti, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 24.283. La vincita è stata registrata nel comune di Cori, con una giocata vincente al Bar La.

