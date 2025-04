Quotidiano.net - Il lavapavimenti più smart di sempre? È il Dreame H15 Pro, ed è in offerta a tempo: prendilo adesso

H15 Pro è uno dei dispositivi più avanzati oggi disponibili nel settore degli aspirapolvere, pensato per chi vuole una pulizia profonda e automatizzata in ogni angolo della casa. Grazie allo sconto del 14%, è attualmente acquistabile su Amazon a 599,00€, IVA inclusa e con spedizione compresa, un’occasione interessante per chi vuole dotarsi di un sistema di igiene domestica completo e innovativo. Compralo oggi, è in sconto su AmazonH15 Pro: l’aspirapolvere da acquistare oggi su Amazon Tra gli elementi che distinguono ilH15 Pro c'è l’introduzione del braccio robotico AI DescendReach GapFree, una tecnologia che permette alla macchina di adattarsi inreale agli angoli, ai battiscopa e alle aree difficili da raggiungere. Questa soluzione permette una pulizia a filo parete reale, senza lasciare zone scoperte, sfruttando l’intelligenza artificiale per ottimizzare i movimenti e l’estensione dei componenti attivi.