Il latte crudo è pericoloso? Il botta e risposta tra Burioni e lo chef Mori fa esplodere la rabbia delle associazioni | Nostro figlio Elia è morto così

latte crudo, e dei formaggi a lette crudo. Ha creato molte reazioni l’audizione che il virologo Roberto Burioni ha rilasciato alla Camera dei deputati, una decina di giorni fa. “Si sta diffondendo questa mania di consumare il latte crudo, non solo per un fatto di gusto ma anche per una questione di salubrità. Ma invece non è affatto vero. Il latte crudo è molto pericoloso (.) Dal punto di vista medico il latte crudo è un rischio, il fatto che sia permesso o no, è una scelta politica. C’è un modo per rendere sicuro il latte, che conosciamo da molto tempo, è la pastorizzazione. Se il latte viene pastorizzato gli agenti patogeni vengono uccisi e non c’è possibilità che si replichino”, aveva spiegato la celebre virostar, salita alla ribalta nell’epoca Covid. Ilfattoquotidiano.it - Il latte crudo è pericoloso? Il botta e risposta tra Burioni e lo chef Mori fa esplodere la rabbia delle associazioni: “Nostro figlio Elia è morto così” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Non c’è pace tra i detrattori e i difensori del, e dei formaggi a lette. Ha creato molte reazioni l’audizione che il virologo Robertoha rilasciato alla Camera dei deputati, una decina di giorni fa. “Si sta diffondendo questa mania di consumare il, non solo per un fatto di gusto ma anche per una questione di salubrità. Ma invece non è affatto vero. Ilè molto(.) Dal punto di vista medico ilè un rischio, il fatto che sia permesso o no, è una scelta politica. C’è un modo per rendere sicuro il, che conosciamo da molto tempo, è la pastorizzazione. Se ilviene pastorizzato gli agenti patogeni vengono uccisi e non c’è possibilità che si replichino”, aveva spiegato la celebre virostar, salita alla ribalta nell’epoca Covid.

Roberto Salis contro Osho, botta e risposta nella rissa sui social: "Sei un nulla totale", "Fammi chiamare". Scontro tra Crisanti e Salvini, duro botta e risposta: è polemica. Roberto Mancini, botta e risposta con Autostrade: lite social. Green pass, Heather Parisi contro Walter Ricciardi e Fabio Fazio: botta e risposta col consulente di Speranza. Plasma iperimmune, scintille tra Burioni e Iene: il botta e risposta. Burioni e Zangrillo, botta e risposta sugli italiani e il Covid su Twitter. Ne parlano su altre fonti

Latte crudo? Per Burioni è troppo pericoloso e andrebbe vietato: ecco perché - Il virologo è stato sentito in Commissione Affari sociali della Camera: “In molti Paesi lo è, rischi anche da formaggi non sottoposti a trattamenti che garantiscono uccisione batteri” ... (msn.com)

Bere latte crudo è pericoloso? L’intervento del professor Burioni e l’opinione del dietista - Dopo un intervento alla Commissione Affari Speciali della Camera del virologo Burioni si riapre la discussione sul latte crudo ... (fanpage.it)

Latte crudo, l'audizione di Roberto Burioni alla Camera: "È pericoloso. In diversi Paesi è vietato" - "Si sta diffondendo questa mania di consumare il latte crudo sulla base del gusto, e questo non lo discuto, ma anche sulla base di una supposta maggiore salubrità dello stesso e invece questo non è pr ... (repubblica.it)