Ilrestodelcarlino.it - Il grazie dell’Ast di Fermo: "Forze dell’ordine vicine ai più fragili"

L’Ast dicondanna le truffe e i raggiri a danno di categoriecome gli anziani: "Spesso i malviventi raggirano le loro ignare vittime facendo leva sui sentimenti e usando la subdola tecnica del familiare gravemente ferito". E’ quanto accaduto, riporta l’Ast l’altra mattina a un’anziana donna recatasi, comprensibilmente disperata, all’ospedale Murri. Fortunatamente è stata accolta, tranquillizzata e rassicurata dagli agenti della vigilanza privata, dallee dal personale dell’ospedale". Per questo motivo "l’Azienda sanitaria territoriale diringrazia le istituzioni, con in testa la Prefettura di, tutte le, gli operatori della vigilanza e il personale dell’Azienda che quotidianamente si spendono per garantire all’intera comunità fermana la sicurezza, a 360 gradi e ad ogni livello.