Lortica.it - Il girotondo dell’Europa: dalla Grecia alla Germania, chi si salva davvero?

Vi ricordate cosa accadde dopo le Olimpiadi di Atene? La, che per un attimo si era illusa di essere al centro del mondo, cadde rapidamente in una crisi economica e finanziaria devastante. Corruzione diffusa, clientelismo e spese pubbliche fuori controllo: un esempio su tutti, una mia esperienza personale a Samos, dove anni prima avevo incontrato cinque dipendenti del Ministero dei Beni Culturali in villeggiatura in una villa a picco sul mare. Turni mensili, viaggi in aereo pagati, stipendi garantiti – tutto a carico dello Stato. E pensare che simili “vacanze istituzionali” si ripetevano in numerose isole greche: migliaia di funzionari mantenuti grazie a prestiti concessi da banche – soprattutto tedesche, inglesi, francesi, e in parte anche italiane.Poi arrivò la tempesta. La crisi colpì duramente il popolo greco: bancomat bloccati, contanti razionati, ospedali senza medicine, persone ridottefame.