Ilnapolista.it - Il genio dei calci piazzati, Arteta lo ha scippato al City e l’Arsenal è primo per gol su palla inattiva

Leggi su Ilnapolista.it

Marca si prepara per i quarti di Champions tra Real Madrid e Arsenal, in programma domani sera. C’è un personaggio che ha catturato l’attenzione del quotidiano spagnolo, scrive di “Nicolas Jover Penitentiary Center” in modo un po’ goliardico. Nicolas Jover non è altro che l’esperto deidel. È anche il braccio destro di Mikel.L’attuale tecnico dei Gunners lo ha conosciuto quando era il secondo di Guardiola al. E proprio alla sua ex squadra lo hagarantendosi così i segreti deldei.Leggi anche: Tra Arsenal eè guerra senza quartiere a causa del presunto tradimento di(Telegraph)Ildeice l’ha“Da tempo si è guadagnato il titolo di miglior allenatore al mondo nei, martedì metterà alla prova il suo schema di gioco contro lo staff tecnico di Ancelotti, che ha studiato approfonditamente ogni opzione offerta dalla squadra londinese.