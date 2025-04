Il gas conclude in rialzo +16% a 37 euro al Megawattora

europa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso in rialzo dell'1,6% a 37 euro al Megawattora. Quotidiano.net - Il gas conclude in rialzo (+1,6%) a 37 euro al Megawattora Leggi su Quotidiano.net Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso indell'1,6% a 37al

Il gas conclude in rialzo (+1,6%) a 37 euro al Megawattora. Il gas conclude in forte rialzo (+4%) a 42 euro al Megawattora. Il gas conclude in forte rialzo (+4%) a 42 euro al Megawattora. Il gas conclude in forte rialzo (+3,9%) a 49 euro al Megawattora. Il gas conclude in rialzo (+2,2%) a 49 euro al Megawattora. Il gas conclude in rialzo (+3%) a 41 euro al Megawattora. Ne parlano su altre fonti

Il gas conclude in rialzo (+1,6%) a 37 euro al Megawattora - Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso in rialzo dell'1,6% a 37 euro al Megawattora. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

Il gas conclude in forte rialzo (+4%) a 42 euro al Megawattora - Prezzo del gas in deciso aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso in rialzo del 4,8% a 42,6 euro al Megawattora. (ANSA). (ANS ... (ansa.it)

Il gas conclude in rialzo (+3%) a 41 euro al Megawattora - (ANSA) - MILANO, 10 MAR - Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in rialzo del 3,1% a 41,2 euro al ... (altoadige.it)